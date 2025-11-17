«Русал» приостановит производство на заводе «Кремний» с 2026 года

7 ноября в «Русале» сообщили «РИА Новости» о планах снизить производство кремния на 35% в 2025 г. на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В компании допустили, что негативное влияние глобального перепроизводства кремния может продлиться еще несколько лет. В 2024 г. выпуск кремния составил 53 400 т. Таким образом, производство кремния может упасть примерно до 35 000 т.