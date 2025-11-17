«Русал» приостановит производство на заводе «Кремний» с 2026 года
Завод «Кремний» (входит в структуру «Русала») в городе Шелехов Иркутской области вынужденно приостановит производство с 1 января 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
Решение принято в связи с мировым перепроизводством кремния и ростом импорта кремния по демпинговым ценам в Россию. Предприятие предупредило правительство региона и администрацию Шелехова о приостановке производства. В компании рассчитывают совместными усилиями найти способы для минимизации социальных последствий, связанных с ее решением.
Завод «Кремний Урал» продолжит работать в неполную мощность.
7 ноября в «Русале» сообщили «РИА Новости» о планах снизить производство кремния на 35% в 2025 г. на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В компании допустили, что негативное влияние глобального перепроизводства кремния может продлиться еще несколько лет. В 2024 г. выпуск кремния составил 53 400 т. Таким образом, производство кремния может упасть примерно до 35 000 т.
По данным «Русала», максимальная суммарная мощность двух заводов составляет около 60 000 т кремния в год. Предприятия являются единственными производителями кремния в России.