ПИК отказался от обратного сплита
ГК ПИК откажется от обратного сплита акций, сказано в сообщении группы. Кроме того, девелопер намерен пересмотреть и свою дивидендную политику.
«Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов», – говорится в сообщении. Уточняется, что по результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций.
«ПИК и биржа согласовали срок и детальный график по разработке новой дивидендной политики», – говорит представитель группы. Все процессы должны быть завершены к апрелю следующего года. На данный момент компания, по словам собеседника «Ведомостей», идет с опережением этого графика, и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока. С учетом вводимых изменений рисков покинуть котировальный список у группы больше нет, говорит один из партнеров девелопера.
Совет директоров ПИК в начале октября принял решение отказаться от выплаты дивидендов. Кроме того, он рекомендовал акционерам провести консолидацию бумаг с коэффициентом 100:1. Московская биржа тогда сообщила, что выявила у акций девелопера несоответствие первому уровню листинга по части требований к корпоративному управлению, касающихся дивидендной политики.