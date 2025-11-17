ПИК отказался от обратного сплита

«ПИК и биржа согласовали срок и детальный график по разработке новой дивидендной политики», – говорит представитель группы. Все процессы должны быть завершены к апрелю следующего года. На данный момент компания, по словам собеседника «Ведомостей», идет с опережением этого графика, и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока. С учетом вводимых изменений рисков покинуть котировальный список у группы больше нет, говорит один из партнеров девелопера.