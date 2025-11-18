Посольство РФ: в Японии есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией

13 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что полноценное восстановление отношений между Москвой и Токио может занять годы – при условии, если японская сторона пересмотрит свою политику в отношении России на деле, а не на словах. По его словам, в Москве не забыли многочисленные антироссийские выпады, которые позволяли себе официальные власти Японии в последние годы.