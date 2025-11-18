Посольство РФ: в Японии есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией
Запрос на восстановление авиасообщения с Россией есть как со стороны ведущих японских авиаперевозчиков, так и местных компаний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Токио.
Как отметили в дипмиссии, японские авиакомпании, включая ключевых перевозчиков Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA), несут убытки из-за антироссийской политики правительства Японии. Они вынуждены прокладывать маршруты в Европу в обход российского неба, что приводит к удорожанию перелетов, увеличению времени в пути и износу авиатехники.
В посольстве подчеркнули, что российские авиакомпании также заинтересованы в возобновлении прямого сообщения между странами. Для продвижения этого вопроса необходимо политическое решение со стороны Токио, после которого российская сторона будет готова к диалогу и практической работе по восстановлению авиасообщения.
13 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что полноценное восстановление отношений между Москвой и Токио может занять годы – при условии, если японская сторона пересмотрит свою политику в отношении России на деле, а не на словах. По его словам, в Москве не забыли многочисленные антироссийские выпады, которые позволяли себе официальные власти Японии в последние годы.