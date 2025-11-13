Шойгу: восстановление отношений между РФ и Японией может занять годы
Полноценное восстановление отношений между Москвой и Токио может занять годы. Это возможно лишь при условии, если японская сторона пересмотрит свою политику в отношении России на деле, а не на словах. Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил в интервью «РИА Новости».
Шойгу подчеркнул, что в России не забыли многочисленные антироссийские выпады, которые позволяли себе официальные власти Японии в последние годы.
12 ноября генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что страна будет принимать решения насчет экономических санкций против России, основываясь на эффективности шагов для достижения мира на Украине и с учетом своих национальных интересов. Так он ответил на вопрос о возможном введении новых санкций против РФ.
24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что сейчас Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении Москвы. Он также обратил внимание, что Япония присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес России.