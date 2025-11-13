Шойгу: восстановление отношений между РФ и Японией может занять годы

Полноценное восстановление отношений между Москвой и Токио может занять годы. Это возможно лишь при условии, если японская сторона пересмотрит свою политику в отношении России на деле, а не на словах. Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил в интервью «РИА Новости».