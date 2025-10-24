Песков: Япония все еще занимает недружественную позицию по отношению к России
Россия приветствует заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о настрое на мирный договор и также является сторонницей такого курса. Но в настоящий момент Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении Москвы, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что Япония присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес России.
«И, кроме того, конечно же, из-за позиции, которая была занята предыдущими правительствами Японии за последние годы, собственно, двусторонний диалог был свернут практически до нуля», – добавил Песков.
24 октября Такаити, выступая перед парламентом, заявила, что Япония планирует заключить мирный договор с РФ. «Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему», – сказала премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).
В январе о сохранении курса Токио на решение территориальных проблем с Россией заявлял экс-премьер Японии Сигэру Исиба.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.