Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Япония все еще занимает недружественную позицию по отношению к России

Ведомости

Россия приветствует заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о настрое на мирный договор и также является сторонницей такого курса. Но в настоящий момент Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении Москвы, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что Япония присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес России.

«И, кроме того, конечно же, из-за позиции, которая была занята предыдущими правительствами Японии за последние годы, собственно, двусторонний диалог был свернут практически до нуля», – добавил Песков.

24 октября Такаити, выступая перед парламентом, заявила, что Япония планирует заключить мирный договор с РФ. «Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему», – сказала премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).

В январе о сохранении курса Токио на решение территориальных проблем с Россией заявлял экс-премьер Японии Сигэру Исиба.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте