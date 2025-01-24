Япония выразила желание заключить мирный договор с Россией
Отношения между Японией и Россией сложные, но Токио сохраняет курс на решение территориальных проблем. Об этом в очередной раз заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе выступления перед правительством.
Исиба подчеркнул, что Япония нацелена на продолжение переговоров по мирному договору с РФ. В ноябре и октябре 2024 г. он неоднократно уже сообщал об этом намерении перед парламентом.
После начала спецоперации Япония ввела санкции против РФ. 21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.
Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.