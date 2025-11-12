В Японии пообещали «действовать соответствующе» с РФ ради мира на Украине
Япония будет принимать решения насчет экономических санкций против России, основываясь на эффективности шагов для достижения мира на Украине и с учетом своих национальных интересов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций против РФ.
«При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7», – добавил он (цитата по ТАСС).
Комментируя возможное влияние британского запрета на страховые услуги для перевозок российского СПГ на проект «Сахалин-2», Кихара отметил, что японское правительство осведомлено о таких публикациях, но воздержится от комментариев по каждому конкретному сообщению.
24 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении Москвы. Он также обратил внимание, что Япония присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес России.