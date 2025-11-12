В Японии пообещали «действовать соответствующе» с РФ ради мира на Украине

Япония будет принимать решения насчет экономических санкций против России, основываясь на эффективности шагов для достижения мира на Украине и с учетом своих национальных интересов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций против РФ.