Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Японии пообещали «действовать соответствующе» с РФ ради мира на Украине

Ведомости

Япония будет принимать решения насчет экономических санкций против России, основываясь на эффективности шагов для достижения мира на Украине и с учетом своих национальных интересов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций против РФ.

«При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7», – добавил он (цитата по ТАСС).

Комментируя возможное влияние британского запрета на страховые услуги для перевозок российского СПГ на проект «Сахалин-2», Кихара отметил, что японское правительство осведомлено о таких публикациях, но воздержится от комментариев по каждому конкретному сообщению.

24 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении Москвы. Он также обратил внимание, что Япония присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте