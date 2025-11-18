В Госдуме предложили ввести «сбор совести» в 3% от выручки табачных компаний

15 ноября замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов рассказал о предполагаемых поступлениях в бюджет от еще одного нового налогового сбора. По его словам, технологический сбор в 2026 г. составит 20 млрд руб. Поправки вступят с сентября 2026 г., а далее доходы могут составить 88 млрд руб. в 2027 г. и 110 млрд в 2028 г. Сбор будут платить компании и ИП при ввозе или производстве промышленной продукции, перечень которой определит правительство. Средства направят, например, на финансирование мер в сфере развития радио- и микроэлектроники.