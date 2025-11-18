В Госдуме предложили ввести «сбор совести» в 3% от выручки табачных компаний

В Госдуме предложили ввести «сбор совести» в 3% от выручки табачных компанийДеньги будут направляться на лечение пострадавших от зависимостей
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести так называемый «сбор совести» для производителей и импортеров алкоголя и табачной продукции. Он направил соответственное обращение главе Минфина России Антону Силуанову, документ есть в распоряжении «Ведомостей».
«Считаю необходимым ввести специальный целевой сбор с компаний, производящих или импортирующих алкогольную и табачную продукцию, – так называемый "сбор совести" в размере 3% от их выручки», – говорится в обращении.
По словам Даванкова, мера станет целевым налогом на выручку бизнеса в отраслях, которые формируют массовые зависимости. Средства должны будут направляться на лечение граждан от этих болезней. Он отметил, что для таких изменений можно создать в России либо государственный целевой фонд, либо публично-правовую компанию (ППК). Аналогичные организации, например, существуют в индустрии азартных игр.
Депутат Госдумы считает, что «сбор совести» позволит напрямую спасти человеческие жизни и судьбы, снизить смертность и инвалидизацию от причин, связанных с алкоголем, курением, наркотиками.
15 ноября замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов рассказал о предполагаемых поступлениях в бюджет от еще одного нового налогового сбора. По его словам, технологический сбор в 2026 г. составит 20 млрд руб. Поправки вступят с сентября 2026 г., а далее доходы могут составить 88 млрд руб. в 2027 г. и 110 млрд в 2028 г. Сбор будут платить компании и ИП при ввозе или производстве промышленной продукции, перечень которой определит правительство. Средства направят, например, на финансирование мер в сфере развития радио- и микроэлектроники.