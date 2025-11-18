Газета
ФАС сообщила о снижении цен на препарат для лечения венозных тромбозов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на российский биоаналог препарата для профилактики и лечения венозных тромбозов, сообщили в Telegram-канале ведомства. Цена стала ниже оригинала на 2,5%.

Речь идет о лекарственном препарате производителя государства – члена Евразийского экономического союза «Парнапарин натрия велфарм» в рамках МНН «Парнапарин натрия». Цена за 1 ампулу раствора «Флюксум» для подкожного введения в дозировке 3200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 руб. Цена за аналогичную форму выпуска референтного препарата составляет 236 руб.

ФАС пишет, что согласование цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор для граждан после окончания действия патента на оригинал. Кроме того, в медорганизациях он должен предоставляться в рамках бесплатной медицинской помощи.

18 августа ФАС сообщала, что стоимость 320 препаратов, которые относятся к 44 международным непатентованным наименованиям (МНН), с января 2025 г. снизилась в среднем на 15%.

