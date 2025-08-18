ФАС: цены на 320 лекарств снизились в среднем на 15% с начала года
Стоимость 320 препаратов, которые относятся к 44 международным непатентованным наименованиям (МНН), с января 2025 г. снизилась в среднем на 15%, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Как объяснили в надзорном ведомстве, такой динамики удалось достичь с помощью уменьшения уровня цен в сравнении с референтными странами и снижения стоимости дженериков относительно оригиналов лекарственных средств. Кроме того, в России уменьшались цены на первые дженерики после выхода вторых и проводился экономический анализ расчетов производителей.
Для достижения ценовой и ассортиментной доступности препаратов для граждан ФАС в период с января по середину августа провела экономический анализ 5695 цен производителей. Процедура коснулась жизненно важных лекарств, из которых стоимость 4583 была согласована ведомством.
В июле антимонопольный орган возбудил дело против компании «Замбон-фарма», которая установила монопольно высокую цену на препарат «Флуимуцил-антибиотик ИТ». Компания является единственным в России импортером этого средства, из-за чего имеет доминирующее положение на рынке.