ФАС: цены на 320 лекарств снизились в среднем на 15% с начала года

Как объяснили в надзорном ведомстве, такой динамики удалось достичь с помощью уменьшения уровня цен в сравнении с референтными странами и снижения стоимости дженериков относительно оригиналов лекарственных средств. Кроме того, в России уменьшались цены на первые дженерики после выхода вторых и проводился экономический анализ расчетов производителей.