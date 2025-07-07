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ФАС возбудила дело в отношении «Замбон-фарма» из-за высокой цены на антибиотик

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что компания «Замбон-фарма» могла установить монопольно высокую цену на препарат «Флуимуцил-антибиотик ИТ», и возбудила дело, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стало обращение гражданина в ФАС.

Как объяснили в надзорной службе, лекарство принадлежит к группе с международным непатентованным наименованием «Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат», которые не входят в список жизненно важных, поэтому государство не регулирует цены на них.

«Замбон-фарма», по данным ведомства, – единственный в России импортер этого препарата, из-за чего она имеет доминирующее положение на этом рынке. Результаты анализа отчетов компании показали, что с 2023 г. по I квартал 2025 г. она увеличила стоимость продукта на 46%, причем решения были приняты необоснованно. В связи с признаками нарушения антимонопольного законодательства ведомство возбудило дело. Если компания будет признана виновной, ей грозит штраф.

В мае ФАС заявляла о проверке ценообразования на 18 лекарств не из перечня жизненно важных. Тогда было известно, что информация запрошена по препаратам для лечения эпилепсии, заболеваний дыхательных путей, язвенного колита и др., которые производятся 21 фармкомпанией. В том числе проверки должны быть направлены на обнаружение нарушений в части установления монопольно высоких цен.

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