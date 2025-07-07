ФАС возбудила дело в отношении «Замбон-фарма» из-за высокой цены на антибиотик

«Замбон-фарма», по данным ведомства, – единственный в России импортер этого препарата, из-за чего она имеет доминирующее положение на этом рынке. Результаты анализа отчетов компании показали, что с 2023 г. по I квартал 2025 г. она увеличила стоимость продукта на 46%, причем решения были приняты необоснованно. В связи с признаками нарушения антимонопольного законодательства ведомство возбудило дело. Если компания будет признана виновной, ей грозит штраф.