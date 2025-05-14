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/ Общество

ФАС проверит ценообразование на 18 лекарств не из перечня жизненно важных

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила информацию о ценообразовании на 18 препаратов не из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщили в службе.

Среди них препараты для лечения эпилепсии, заболеваний дыхательных путей, язвенного колита и др. «В текущем году служба запросила у 21 фармкомпании, в числе которых есть как отечественные, так и зарубежные, информацию о ценообразовании на 18 препаратов», – говорится в сообщении.

ФАС оценит данные на предмет соблюдения организациями запретов, предусмотренных законом «О защите конкуренции». В том числе в части установления монопольно высоких цен.

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев сообщил 13 мая, что служба направила запросы в 21 фармкомпанию из-за признаков необоснованного повышения цен на лекарства. До этого Нижегородцев предупредил игроков фармацевтической отрасли о грядущих проверках. Названий конкретных компаний или препаратов он не привел. Также название не раскрыли в сегодняшнем пресс-релизе ФАС.

В службе напомнили, что в конце декабря 2024 г. ФАС признала ООО «КРКА-Рус» нарушившим антимонопольное законодательство за установление монопольно высокой цены на не имеющий аналогов препарат «Ко-Дальнева».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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