ФАС проверит ценообразование на 18 лекарств не из перечня жизненно важных
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила информацию о ценообразовании на 18 препаратов не из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщили в службе.
Среди них препараты для лечения эпилепсии, заболеваний дыхательных путей, язвенного колита и др. «В текущем году служба запросила у 21 фармкомпании, в числе которых есть как отечественные, так и зарубежные, информацию о ценообразовании на 18 препаратов», – говорится в сообщении.
ФАС оценит данные на предмет соблюдения организациями запретов, предусмотренных законом «О защите конкуренции». В том числе в части установления монопольно высоких цен.
Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев сообщил 13 мая, что служба направила запросы в 21 фармкомпанию из-за признаков необоснованного повышения цен на лекарства. До этого Нижегородцев предупредил игроков фармацевтической отрасли о грядущих проверках. Названий конкретных компаний или препаратов он не привел. Также название не раскрыли в сегодняшнем пресс-релизе ФАС.
В службе напомнили, что в конце декабря 2024 г. ФАС признала ООО «КРКА-Рус» нарушившим антимонопольное законодательство за установление монопольно высокой цены на не имеющий аналогов препарат «Ко-Дальнева».