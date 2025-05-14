ФАС проверит ценообразование на 18 лекарств не из перечня жизненно важных

Среди них препараты для лечения эпилепсии, заболеваний дыхательных путей, язвенного колита и др. «В текущем году служба запросила у 21 фармкомпании, в числе которых есть как отечественные, так и зарубежные, информацию о ценообразовании на 18 препаратов», – говорится в сообщении.