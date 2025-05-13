ФАС проверит 21 фармкомпанию из-за повышения цен на лекарства

ФАС проверит 21 фармкомпанию из-за повышения цен на лекарстваАнтимонопольная служба решила «охладить от перегрева» рынок препаратов, не входящих в перечень жизненно важных
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в 21 фармкомпанию из-за признаков необоснованного повышения цен на лекарства. Речь идет о тех средствах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко.
«Мы в 21 компанию по 18 препаратам, не входящим в перечень ЖНВЛП, направили запрос. [...] по цене, по всем историям. Может быть, к следующей конференции запрос на выход из ЖНВЛП сильно уменьшится в результате анализа ценовых стратегий компаний», – сказал Нижегородцев. Названия конкретных компаний или препаратов он не привел, указав лишь на то, что официальное сообщение ФАС будет опубликовано завтра.
Ранее, на другой сессии форума, Нижегородцев предупредил игроков фармацевтической отрасли о грядущих проверках. «Многие компании, возможно, столкнутся сейчас с нашими вниманием и с нашими расследованиями. И, может быть, это охладит от перегрева рынок лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП. И мы это видим сейчас одной из наших основных задач», – заявил Нижегородцев. Ряд фармкомпаний, по его словам, пытаются переложить свои расходы в стоимость лекарств, не входящих в список ЖНВЛП.
Работать с необоснованным завышением цен ФАС планирует на основе опыта, полученного по итогам возбуждения антимонопольного дела в отношении ООО «КРКА-Рус» в 2024 г. В 2022-2023 гг. эта компания с препаратом ко-дальнева (не имеет аналогов, применяется при повышенном артериальном давлении) занимала доминирующее положение на рынке. В 2023 г. темпы роста прибыли ООО «КРКА-Рус», как говорится в сообщении ФАС, значительно превысили рост расходов на производство. При этом «практически неизменными остались состав продавцов и покупателей препарата, условия его обращения на товарном рынке», сказано там же.
ФАС пришла к выводу о необоснованном повышении компанией отпускных цен на отдельные дозировки препарата на 10-16%. Служба предписала установить экономически обоснованную цену. ООО «КРКА-Рус» пыталась обжаловать решение и предписание ФАС, но в середине апреля Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольной службы.