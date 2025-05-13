ФАС проверит 21 фармкомпанию из-за повышения цен на лекарства

Ранее, на другой сессии форума, Нижегородцев предупредил игроков фармацевтической отрасли о грядущих проверках. «Многие компании, возможно, столкнутся сейчас с нашими вниманием и с нашими расследованиями. И, может быть, это охладит от перегрева рынок лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП. И мы это видим сейчас одной из наших основных задач», – заявил Нижегородцев. Ряд фармкомпаний, по его словам, пытаются переложить свои расходы в стоимость лекарств, не входящих в список ЖНВЛП.