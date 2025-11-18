Газета
РЖД планируют запустить посадку пассажиров по биометрии

Ведомости

Российские железные дороги (РЖД) планируют в I квартале 2026 г. протестировать систему посадки пассажиров по биометрии. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников. Его слова передают «РИА Новости».

По его словам, пилотный проект могут запустить на маршрутах до Иванова или Нижнего Новгорода – речь идет о составах, которые курирует дирекция скоростного сообщения. Колесников уточнил, что технология сейчас проходит финальную проработку и компания рассчитывает перейти к тестированию уже в начале следующего года.

В случае успешного запуска биометрическая идентификация сможет полностью заменить традиционную проверку документов при посадке.

21 февраля стало известно, что РЖД тестируют Telegram-бот для оформления билетов на пригородные поезда. Через бота можно оформить билеты без указания мест, льготные проездные документы для школьников и студентов, а также квитанции на провоз животных, багажа и велосипедов. Оплатить их можно банковской картой или через Систему быстрых платежей (СБП).

