РЖД планируют запустить посадку пассажиров по биометрии

21 февраля стало известно, что РЖД тестируют Telegram-бот для оформления билетов на пригородные поезда. Через бота можно оформить билеты без указания мест, льготные проездные документы для школьников и студентов, а также квитанции на провоз животных, багажа и велосипедов. Оплатить их можно банковской картой или через Систему быстрых платежей (СБП).