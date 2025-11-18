РЖД планируют запустить посадку пассажиров по биометрии
По его словам, пилотный проект могут запустить на маршрутах до Иванова или Нижнего Новгорода – речь идет о составах, которые курирует дирекция скоростного сообщения. Колесников уточнил, что технология сейчас проходит финальную проработку и компания рассчитывает перейти к тестированию уже в начале следующего года.
В случае успешного запуска биометрическая идентификация сможет полностью заменить традиционную проверку документов при посадке.
21 февраля стало известно, что РЖД тестируют Telegram-бот для оформления билетов на пригородные поезда. Через бота можно оформить билеты без указания мест, льготные проездные документы для школьников и студентов, а также квитанции на провоз животных, багажа и велосипедов. Оплатить их можно банковской картой или через Систему быстрых платежей (СБП).