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РЖД тестируют Telegram-бот для покупки билетов на пригородные поезда

Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) тестируют Telegram-бот для оформления билетов на пригородные поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Через бота можно оформить билеты без указания мест, льготные проездные документы для школьников и студентов, а также квитанции на провоз животных, багажа и велосипедов. Оплатить их можно банковской картой или через систему быстрых платежей (СБП).

Воспользоваться новым платежным инструментом пока смогут лишь пассажиры пригородных пассажирских компаний «БППК», «ВВППК», «СПК» и «Содружество». Совместно они обслуживают 25 российских регионов. Решение о масштабировании на всю сеть будет принято после оценки специалистов.

17 февраля правительство России утвердило постановление, которым разрешается использовать биометрические данные для посадки на поезд. Закрытое тестирование сервиса пройдет в 2025 г. Российские граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Она будет доступна для пользователей Единой биометрической системы (ЕБС).

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко отметил, что биометрия будет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Таким образом, пассажир сможет выбрать предпочтительный способ получения услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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