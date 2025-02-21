РЖД тестируют Telegram-бот для покупки билетов на пригородные поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) тестируют Telegram-бот для оформления билетов на пригородные поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Через бота можно оформить билеты без указания мест, льготные проездные документы для школьников и студентов, а также квитанции на провоз животных, багажа и велосипедов. Оплатить их можно банковской картой или через систему быстрых платежей (СБП).
Воспользоваться новым платежным инструментом пока смогут лишь пассажиры пригородных пассажирских компаний «БППК», «ВВППК», «СПК» и «Содружество». Совместно они обслуживают 25 российских регионов. Решение о масштабировании на всю сеть будет принято после оценки специалистов.
17 февраля правительство России утвердило постановление, которым разрешается использовать биометрические данные для посадки на поезд. Закрытое тестирование сервиса пройдет в 2025 г. Российские граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Она будет доступна для пользователей Единой биометрической системы (ЕБС).
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко отметил, что биометрия будет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Таким образом, пассажир сможет выбрать предпочтительный способ получения услуги.