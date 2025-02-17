Правительство разрешило использовать биометрические данные при посадке на поезд

30 января 2024 г. генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил ТАСС, что в I квартале 2025 г. в Москве будет запущен сервис заселения в гостиницы по биометрии. В марте кабмин утвердил постановление, согласно которому в России станет возможным заселение в гостиницы по биометрическим данным через ЕБС без предъявления документов.