Правительство разрешило использовать биометрические данные при посадке на поезд
Правительство РФ утвердило постановление, которым разрешается использовать биометрические данные для посадки на поезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Григоренко.
Закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 г. Россияне смогут воспользоваться услугой по результатам завершения всех этапов технологических испытаний. Она будет доступна пользователям Единой биометрической системы (ЕБС).
Григоренко уточнил, что биометрия будет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не станет заменой для них. Таким образом, пассажир сможет выбрать предпочтительный способ получения услуги.
30 января 2024 г. генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил ТАСС, что в I квартале 2025 г. в Москве будет запущен сервис заселения в гостиницы по биометрии. В марте кабмин утвердил постановление, согласно которому в России станет возможным заселение в гостиницы по биометрическим данным через ЕБС без предъявления документов.
Единая биометрическая система была создана в 2018 г., в конце 2021 г. получила статус государственной. Ее оператором является «Центр биометрических технологий» (ЦБТ, дочерняя компания «Ростелекома»).