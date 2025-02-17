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Правительство разрешило использовать биометрические данные при посадке на поезд

Ведомости

Правительство РФ утвердило постановление, которым разрешается использовать биометрические данные для посадки на поезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 г. Россияне смогут воспользоваться услугой по результатам завершения всех этапов технологических испытаний. Она будет доступна пользователям Единой биометрической системы (ЕБС).

Григоренко уточнил, что биометрия будет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не станет заменой для них. Таким образом, пассажир сможет выбрать предпочтительный способ получения услуги.

30 января 2024 г. генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил ТАСС, что в I квартале 2025 г. в Москве будет запущен сервис заселения в гостиницы по биометрии. В марте кабмин утвердил постановление, согласно которому в России станет возможным заселение в гостиницы по биометрическим данным через ЕБС без предъявления документов.

Единая биометрическая система была создана в 2018 г., в конце 2021 г. получила статус государственной. Ее оператором является «Центр биометрических технологий» (ЦБТ, дочерняя компания «Ростелекома»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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