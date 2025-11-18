ЦБ: скидки на маркетплейсах должны оставаться в рамках отношений банка и клиента
Скидки и бонусы на маркетплейсах должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. При этом сама по себе цена товара не должна зависеть от того, какой картой платит клиент. Об этом сообщили в Банке России.
Как пояснили в регуляторе, платформы, по сути, выполняют роль инфраструктуры, поэтому они должны соблюдать равноудаленность. Банки, в свою очередь, должны конкурировать на равных. Тогда скидок будет больше, потребители от этого выиграют.
Банк России никогда не выступал против скидок на платформах как таковых, отмечается в сообщении. Напротив, регулятор считает справедливым, чтобы покупатель мог получать скидки и бонусы не только по карте банка, который принадлежит платформе, но и по картам других финансовых организаций.
«У покупателя должен быть выбор – в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать», – заключили в регуляторе.
Представитель объединенной компании Wildberries & Russ заявил «Ведомостям» 18 ноября, что ЦБ обсуждает с крупными банками инициативу о запрете скидок на маркетплейсах при оплате через собственные банки площадок. Обсуждение проходит в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей.
Представители маркетплейса считают лоббирование запрета скидок попыткой «нерыночным путем ограничить развитие банков площадок». Там указали, что от запрета скидок пострадают миллионы потребителей в России, для которых подорожают товары. В Wildberries выразили сожаления из-за того, что ЦБ «не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке».