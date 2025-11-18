ЦБ: скидки на маркетплейсах должны оставаться в рамках отношений банка и клиента

«У покупателя должен быть выбор – в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать», – заключили в регуляторе.