Немецкая компания Rheinmetall прогнозирует пятикратный рост доходов к 2030 году

Ведомости

Немецкая оборонная компания Rheinmetall объявила о планах расширить годовой оборот до 50 млрд евро. Об этом пишет Bild. В 2024 г. этот показатель составил 9,8 млрд евро.

Резкий рост заказов в Rheinmetall напрямую связывают с конфликтом России и Украины. Повышенный спрос на боеприпасы, системы ПВО, артиллерию и бронетехнику фиксируется во всех странах НАТО. В 2021 г. оборот концерна составлял 5,7 млрд евро, а ныне он почти удвоился.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что даже возможное достижение мира в Украине не приведет к снижению спроса.

К 2030 г. Rheinmetall планирует увеличить выпуск 120-мм танковых боеприпасов с 60 000 до 240 000 штук в год, а производство 155-мм артиллерийских снарядов – с 70 000 до 1,5 млн.

Параллельно концерн готовится выйти из гражданского сектора: его автомобильное подразделение, демонстрирующее слабые показатели, выставлено на продажу.

17 ноября министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность военного столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией в ближайшие годы. Он отметил, что если ранее эксперты называли 2029 г., то теперь некоторые специалисты говорят о 2028 г., а отдельные военные историки и вовсе считают, что «мы провели последнее мирное лето».

