Немецкая компания Rheinmetall прогнозирует пятикратный рост доходов к 2030 году

17 ноября министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность военного столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией в ближайшие годы. Он отметил, что если ранее эксперты называли 2029 г., то теперь некоторые специалисты говорят о 2028 г., а отдельные военные историки и вовсе считают, что «мы провели последнее мирное лето».