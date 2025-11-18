Газета
Главная / Бизнес /

Минтранс готовится открыть закрытые с 2022 года аэропорты

Это будет сделано оперативно после решения органов, отвечающих за безопасность
Ведомости

Министерство транспорта РФ готовится к открытию аэропортов, закрытых с 2022 г. Об этом объявил глава ведомства Андрей Никитин в кулуарах форума «Транспортная неделя», передает ТАСС.

Ведомство готово к оперативному возобновлению работы этих аэропортов, как только будут приняты решения органами, отвечающими за безопасность.

Никитин уже говорил, что Минтранс ведет работу над открытием аэропортов, но это зависит от вопросов безопасности. 

Сейчас закрытыми воздушные гавани остаются в Анапе, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Симферополе. Решение было принято после начала Россией боевых действий на Украине.

Первым открыли аэропорт Краснодара. Его открыли 17 сентября, тогда из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года регулярный рейс. Полет выполнила авиакомпания «Аэрофлот».

