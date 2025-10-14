Газета
Глава Минтранса назвал открытие аэропортов вопросом безопасности

Минтранс России ведет работу над открытием аэропортов, которые закрылись в связи с проведением спецоперации, но оно зависит от вопросов безопасности. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

«Надеюсь, в ближайшее время будут позитивные новости, но это зависит от безопасности», – сказал он (цитата по ТАСС).

Сейчас закрытыми воздушные гавани остаются в Анапе, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Симферополе.

11 сентября Минтранс сообщил, что аэропорт Краснодара «Пашковский», закрытый с 2022 г., вновь открыт для обслуживания рейсов. Воздушная гавань прекратила работу в конце февраля 2022 г. по соображениям безопасности. Летом прошлого года аэропорт отремонтировали, обновили фасады и парковочную зону.

17 сентября из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года регулярный рейс. Полет выполнила авиакомпания «Аэрофлот».

