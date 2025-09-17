Первый за три года рейс вылетел в Краснодар из Москвы

Гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщал, что в Краснодар будут запущены прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. К концу месяца будет восстановлена и международная программа полетов из столицы Кубани: рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.