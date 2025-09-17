Первый за три года рейс вылетел в Краснодар из Москвы
Из Москвы в Краснодар вылетел первый с 2022 г. регулярный рейс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте международного аэропорта «Шереметьево».
Рейс выполняет авиакомпания »Аэрофлот». Самолет Airbus A321 вылетел из аэропорта в 06:55 мск и приземлится в краснодарском аэропорту «Пашковский» спустя три часа 35 минут.
11 сентября Минтранс России сообщил, что закрытый с 2022 г. краснодарский аэропорт вновь открыт для обслуживания рейсов. Аэропорт прекращал работу в конце февраля 2022 г. по соображениям безопасности.
Гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщал, что в Краснодар будут запущены прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. К концу месяца будет восстановлена и международная программа полетов из столицы Кубани: рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.