Савельев: компании в России могут проводить чекапы иностранных самолетов

29 октября «Аэрофлот» объявил о прохождении сертификации на ремонт авиационных двигателей, которые используются в самолетах Boeing и Airbus. Речь идет о работах по ремонту двигателей CFM56-7B, которые устанавливаются на Boeing 737NG, и двигателей CFM56-5B лайнеров семейства Airbus A320ceo. В воздушном парке авиакомпаний группы эксплуатируется 93 Boeing 737NG и 110 Airbus A320ceo.