Главная / Бизнес /

Савельев: компании в России могут проводить чекапы иностранных самолетов

Ведомости

Российские компании обладают полной способностью осуществлять техническое обслуживание самолетов иностранного производства. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде.

«У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем», – сказал он (цитата по ТАСС).

Среди компаний, способных выполнять техобслуживание, – «Аэрофлот техникс» и «S7 инжиниринг». Он заверил, что летать российскими авиакомпаниями «абсолютно безопасно».

29 октября «Аэрофлот» объявил о прохождении сертификации на ремонт авиационных двигателей, которые используются в самолетах Boeing и Airbus. Речь идет о работах по ремонту двигателей CFM56-7B, которые устанавливаются на Boeing 737NG, и двигателей CFM56-5B лайнеров семейства Airbus A320ceo. В воздушном парке авиакомпаний группы эксплуатируется 93 Boeing 737NG и 110 Airbus A320ceo.

В апреле 2023 г. белорусская «Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний. Компания получила по результатам сертификационной проверки Росавиацией сертификат организации по техническому обслуживанию, который подтверждает соответствие деятельности авиакомпании требованиям РФ.

