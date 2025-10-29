«Аэрофлот» прошел сертификацию на ремонт двигателей для Boeing и Airbus
«Аэрофлот» объявил о прохождении сертификации на ремонт авиационных двигателей, которые используются в самолетах Boeing и Airbus.
По итогам аудита Росавиации авиакомпания получила сертификат ФАП-145, расширяющий технические возможности в области ремонта двигателей CFM56-5B и CFM56-7B и их компонентов. Это даст компании возможность проводить работы по ремонту двигателей CFM56-7B, которые устанавливаются на Boeing 737NG, и двигателей CFM56-5B лайнеров семейства Airbus A320ceo. В воздушном парке авиакомпаний группы эксплуатируется 93 Boeing 737NG и 110 AirbusA320ceo.
Для ремонта двигателей создана отдельная компания АО «Аэротрасттехникс». Производство находится в аэропорту «Шереметьево», укомплектовано персоналом и оснащено оборудованием и материалами для ремонта двигателей. Сотрудники производства обладают многолетним опытом и экспертизой в техническом обслуживании двигателей иностранного производства.
В соответствии с сертификатом ФАП-145, специалисты могут проводить локальные работы на двигателях семейства CFM56. В частности, ремонт ротора, статора компрессора высокого давления и турбины высокого давления, замену модулей турбины низкого давления и модуля компрессора низкого давления в сборе.
7 октября руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что пессимистичный прогноз федерального агентства предполагает выбытие более 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 г. Из лайнеров 230 судов – отечественная техника, в частности возрастом 40–50 и более лет, еще 109 – иностранные машины. В части вертолетного парка ожидается выбытие 190 отечественных и 10 зарубежных единиц техники. Сейчас парк 76 авиакомпаний, проводящих 99% полетов, составляет 1135 воздушных судов, фактически эксплуатируются 1088 из них.
Представитель Росавиации Артем Кореняко говорил, что авиарегулятор и Минтранс России разрабатывают меры для сохранения парка самолетов до 2030 г.