«Аэрофлот» прошел сертификацию на ремонт двигателей для Boeing и Airbus

7 октября руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что пессимистичный прогноз федерального агентства предполагает выбытие более 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 г. Из лайнеров 230 судов – отечественная техника, в частности возрастом 40–50 и более лет, еще 109 – иностранные машины. В части вертолетного парка ожидается выбытие 190 отечественных и 10 зарубежных единиц техники. Сейчас парк 76 авиакомпаний, проводящих 99% полетов, составляет 1135 воздушных судов, фактически эксплуатируются 1088 из них.