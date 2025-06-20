«Аэрофлот» скорректировал планы по получению МС-21

Впрочем, не факт, что к 2033 г. «Аэрофлоту» понадобятся все 200 авиалайнеров, многое будет зависеть от состояния рынка, объема пассажиропотока, состояния имеющегося у эксплуатантов парка воздушных судов и необходимости его масштабно обновлять или увеличивать, перечисляет Гусаров. Он не исключает, что авиаперевозчик может переуступить очередь на МС-21 другим компаниям, как это нередко происходит в мировой практике – например, при закупках тех же Boeing или Airbus.