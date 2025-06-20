«Аэрофлот» скорректировал планы по получению МС-21

«Аэрофлот» скорректировал планы по получению МС-21Но почти половина самолетов поступит только после 2030 года
Группа «Аэрофлот» ожидает получения 108 новых среднемагистральных российских самолетов МС-21 до 2030 г., а до 2033 г. планирует увеличить их численность в парке до 200 единиц. Об этом гендиректор авиакомпании Сергей Александровский рассказал журналистам на ПМЭФ-2025.
По его словам, «Аэрофлот» готов подписать твердые контракты на эти самолеты в ближайшее время.
Базовое соглашение о поставках новой российской авиатехники группа подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») на ВЭФ в 2022 г. По его условиям, авиакомпании группы («Аэрофлот», «Победа» и «Россия») должны были в период 2023-2030 гг. получить в общей сложности 339 самолетов. Из них 210 МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. Стоимость твердых контрактов по этим самолетам тогда оценивалась в сумму более 1 трлн руб., предполагалось софинансирование из Фонда национального благосостояния.
Позднее, в 2023 г., «Аэрофлот» и «Россия» заключили с лизинговой компанией «Ростеха» – «Авиакапитал-сервис» – твердые контракты на поставку 18 самолетов МС-21 и 34 SJ-100. Год назад на ПМЭФ Александровский анонсировал отказ от поставок SJ-100 и Ту-214 в пользу дополнительных объемов по МС-21 и отметил, что соответствующие переговоры ведутся с ОАК.
«Аэрофлот» и «Россия» будут эксплуатировать МС-21, подтвердил топ-менеджер в беседе с журналистами 19 июня 2025 г. Авиакомпания «Победа» останется с существующим флотом Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел. Александровский не исключил перераспределения самолетов Boeing 737 внутри группы в пользу «Победы» в последующие годы по мере поступления российских воздушных судов.
«Мы все-таки делаем фокус на наиболее соответствующий с точки зрения своей размерности и эксплуатационных характеристик на нашей сети маршрутов самолет», – пояснил он. Использование одного типа воздушных судов существенно повышает эффективность в планировании ресурсов, в том числе на подготовку и обучение пилотов и бортпроводников, отметил Александровский. При этом он указал, что объем выбытия флота в 2022-2025 гг. по группе оказался меньше относительно первоначальных прогнозов.
Изначально предполагалось, что с момента запуска серийного производства МС-21 и до 2030 г. их будет получать только «Аэрофлот», отмечает главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров. Перенос сроков по их закупке на три года «вправо» означает, что для других авиакомпаний доступ к покупке этого самолета появится еще нескоро, полагает он.
Впрочем, не факт, что к 2033 г. «Аэрофлоту» понадобятся все 200 авиалайнеров, многое будет зависеть от состояния рынка, объема пассажиропотока, состояния имеющегося у эксплуатантов парка воздушных судов и необходимости его масштабно обновлять или увеличивать, перечисляет Гусаров. Он не исключает, что авиаперевозчик может переуступить очередь на МС-21 другим компаниям, как это нередко происходит в мировой практике – например, при закупках тех же Boeing или Airbus.
Производство российских самолетов регламентировано комплексной программой развития гражданской авиаотрасли (КПГА). Она была разработана в 2022 г. на срок до 2030 г. для планирования поставок российской авиационной техники эксплуатантам, когда те потеряли возможность закупать импортные суда из-за санкций. В документ неоднократно вносились изменения. Последняя версия программы от мая 2024 г. предполагает, что до 2030 г. включительно авиакомпании получат в общей сложности 994 самолета, 270 из которых – МС-21.
После сертификации МС-21 и SJ-100 с импортозамещенными агрегатами ближе к концу 2025 г. правительство снова скорректирует КПГА, говорил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Первые МС-21 «Аэрофлот» должен получить в 2026 г.