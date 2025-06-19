Итоги второго дня ПМЭФ-2025

Фантазировать о ситуации на рынке нефти из-за войны на Ближнем Востоке не стоит, считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, страны ОПЕК+ оценивают состояние рынка «на много лет вперед» на основе анализа экспертов ОПЕК. В целом же ближневосточный конфликт может негативно повлиять на мировую экономику, в том числе на логистические цепочки, уточнил вице-премьер.