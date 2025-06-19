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Итоги второго дня ПМЭФ-2025

Путина пригласили на саммит G20, РФ и Саудовская Аравия нарастили товарооборот в четыре раза
Максим Цуланов
Петр Ковалев / ТАСС
Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Ключевая тема в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В Санкт-Петербург прибыли политики, бизнесмены и эксперты из свыше 130 стран и территорий.

«Ведомости» собрали главные заявления, встречи и сделки на второй день форума.

Заявления

  • Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

  • Российская экономика находится на грани рецессии, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на сессии «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов». Минфин наблюдает «похолодание» экономики, за которым «всегда приходит лето», заявил министр финансов Антон Силуанов.

  • Россия не сможет иметь полноценный фондовый рынок без иностранных инвесторов. Об этом заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям».

  • Фантазировать о ситуации на рынке нефти из-за войны на Ближнем Востоке не стоит, считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, страны ОПЕК+ оценивают состояние рынка «на много лет вперед» на основе анализа экспертов ОПЕК. В целом же ближневосточный конфликт может негативно повлиять на мировую экономику, в том числе на логистические цепочки, уточнил вице-премьер.

  • С 1 марта более 12 млн жителей России через «Госуслуги» установили самозапрет на кредиты, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

  • До конца года в России заработают меры поддержки стройотрасли для избежания банкротств. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Предполагается, что меры поддержки заработают для 37 регионов, для «того чтобы 400 000 кв. м помочь реализовать на площадках в регионах с субсидированными ставками для застройщиков».

  • Делегация России готова прибыть в Стамбул для переговоров с Украиной после 22 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом конкретные сроки нового раунда будут определены в ближайшее время. 

  • Украина открывает второй фронт в Африке в связи с поражениями на поле боя с Россией, утверждает Захарова. По ее словам, малийские и буркинийские СМИ заявили о предполагаемой подготовке Киевом террористических элементов, которые действуют на пространстве Сахаро-Сахельского региона.

  • Москва «в обратку» готовит список детей, которые находятся на территории Украины, для их воссоединения с семьями. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она уточнила, что список будет передан на третьем раунде переговоров.

Встречи

  • Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Это первый визит Субианто в Россию. Ожидается, что 20 июня президент Индонезии выступит на пленарной сессии ПМЭФа, где станет, по выражению Путина, главным гостем.

  • Вице-премьер России Новак и глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсудили создание газового хаба и условия поставок ресурсов из РФ в Турцию.

  • Россия и Саудовская Аравия в I квартале 2025 г. нарастили товарооборот в четыре раза. Об этом заявил Новак по итогам встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом.

  • Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

  • РФ и Бахрейн готовятся подписать ряд соглашений о сотрудничестве по разным отраслям в ближайшее время, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников после переговоров с министром промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдаллой бен Адель Фахру.

Сделки

  • ВЭБ.РФ и ГК «Нацпроектстрой» подписали меморандум о сотрудничестве по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) на 1 трлн руб. до 2030 г.

  • «МТС медиа» и Scroll Studios заключили соглашение о запуске в РФ полномасштабного производства микродрам. В рамках сделки стороны договорились о создании 1500 эпизодов вертикальных мини-сериалов по 60-90 секунд, в основном ориентированных на молодую аудиторию.

  • VK и группа «Т плюс» заключили сделку о сотрудничестве в области разработки IT-решений и тиражирования готовых цифровых продуктов. Ожидается, что в рамках соглашения компании оптимизируют бизнес-процессы и займутся внедрением отечественных решений.

  • Сбербанк и РАНХиГС подписали соглашение о программе для выпускников бакалавриата и действующих управленцев по применению ИИ и больших данных в госуправлении.

  • «Россети центр» и Национальный исследовательский университет «МЭИ» заключили сделку о сотрудничестве в сфере образования, научных исследований и кадровой подготовки для электроэнергетического комплекса РФ.

  • РЖД и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» подписали соглашение о высокоскоростном интернете в поездах дальнего следования.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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