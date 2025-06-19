Итоги второго дня ПМЭФ-2025

Итоги второго дня ПМЭФ-2025Путина пригласили на саммит G20, РФ и Саудовская Аравия нарастили товарооборот в четыре раза
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Ключевая тема в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В Санкт-Петербург прибыли политики, бизнесмены и эксперты из свыше 130 стран и территорий.
«Ведомости» собрали главные заявления, встречи и сделки на второй день форума.
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Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Российская экономика находится на грани рецессии, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на сессии «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов». Минфин наблюдает «похолодание» экономики, за которым «всегда приходит лето», заявил министр финансов Антон Силуанов.
Россия не сможет иметь полноценный фондовый рынок без иностранных инвесторов. Об этом заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям».
Фантазировать о ситуации на рынке нефти из-за войны на Ближнем Востоке не стоит, считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, страны ОПЕК+ оценивают состояние рынка «на много лет вперед» на основе анализа экспертов ОПЕК. В целом же ближневосточный конфликт может негативно повлиять на мировую экономику, в том числе на логистические цепочки, уточнил вице-премьер.
С 1 марта более 12 млн жителей России через «Госуслуги» установили самозапрет на кредиты, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
До конца года в России заработают меры поддержки стройотрасли для избежания банкротств. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Предполагается, что меры поддержки заработают для 37 регионов, для «того чтобы 400 000 кв. м помочь реализовать на площадках в регионах с субсидированными ставками для застройщиков».
Делегация России готова прибыть в Стамбул для переговоров с Украиной после 22 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом конкретные сроки нового раунда будут определены в ближайшее время.
Украина открывает второй фронт в Африке в связи с поражениями на поле боя с Россией, утверждает Захарова. По ее словам, малийские и буркинийские СМИ заявили о предполагаемой подготовке Киевом террористических элементов, которые действуют на пространстве Сахаро-Сахельского региона.
Москва «в обратку» готовит список детей, которые находятся на территории Украины, для их воссоединения с семьями. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она уточнила, что список будет передан на третьем раунде переговоров.
Встречи
Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Это первый визит Субианто в Россию. Ожидается, что 20 июня президент Индонезии выступит на пленарной сессии ПМЭФа, где станет, по выражению Путина, главным гостем.
Вице-премьер России Новак и глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсудили создание газового хаба и условия поставок ресурсов из РФ в Турцию.
Россия и Саудовская Аравия в I квартале 2025 г. нарастили товарооборот в четыре раза. Об этом заявил Новак по итогам встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.
РФ и Бахрейн готовятся подписать ряд соглашений о сотрудничестве по разным отраслям в ближайшее время, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников после переговоров с министром промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдаллой бен Адель Фахру.
Сделки
ВЭБ.РФ и ГК «Нацпроектстрой» подписали меморандум о сотрудничестве по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) на 1 трлн руб. до 2030 г.
«МТС медиа» и Scroll Studios заключили соглашение о запуске в РФ полномасштабного производства микродрам. В рамках сделки стороны договорились о создании 1500 эпизодов вертикальных мини-сериалов по 60-90 секунд, в основном ориентированных на молодую аудиторию.
VK и группа «Т плюс» заключили сделку о сотрудничестве в области разработки IT-решений и тиражирования готовых цифровых продуктов. Ожидается, что в рамках соглашения компании оптимизируют бизнес-процессы и займутся внедрением отечественных решений.
Сбербанк и РАНХиГС подписали соглашение о программе для выпускников бакалавриата и действующих управленцев по применению ИИ и больших данных в госуправлении.
«Россети центр» и Национальный исследовательский университет «МЭИ» заключили сделку о сотрудничестве в сфере образования, научных исследований и кадровой подготовки для электроэнергетического комплекса РФ.
РЖД и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» подписали соглашение о высокоскоростном интернете в поездах дальнего следования.