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Путин принимает в Петербурге «главного гостя» ПМЭФ из Индонезии

Два президента подпишут документ о стратегическом партнерстве
Владимир Кулагин
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Президент Индонезии приехал накануне с первым официальным визитом в Россию после своего вступления в должность осенью 2024 г. 20 июня он выступит на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ), где станет, по выражению Путина, главным гостем.

73-летний Правобо Субианто прибыл к месту проведения переговоров на Aurus. Путин отметил, что страны сотрудничают в разных сферах – например, как в сельском хозяйстве, так и в космосе. Кроме того, российский лидер заявил, что Москва и Джакарта имеют перспективы развития военно-технического сотрудничества. Путин выразил уверенность, что Индонезия, ставшая в январе 2025 г. десятым полноправным членом БРИКС, внесет существенный вклад в развитие клуба.

Прабово Субианто отметил со свой стороны, что отношения России и Индонезии развиваются очень активно. По его словам, Джакарта уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Подписание этого документа ожидается в 2025 г., спустя три года активных переговоров.

Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов сообщал, что эта страна рассматривает возможность отправить своих граждан в космос и расширить спутниковую группировку, используя для этого российские технологии.

За все время Прабово Субианто посещает Россию в шестой раз, но первый – в качестве главы государства с населением в 290 млн человек. Предыдущий раз он приезжал в Москву уже почти ровно год назад еще в качестве министра обороны (после своей победы на выборах, но до инаугурации). Тогда стороны условились, что индонезийские военные корабли примут участие в 2025 г. в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который пройдет 27 июля. Товарооборот России и Индонезии по итогам 2024 г. составил $4,3 млрд (+$0,3 млрд). Известно, за тот же год страну посетили около 180 000 российских туристов.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что сначала лидеры двух стран встретятся в узком формате (на них присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров), а затем переговоры пройдут в составе делегаций в формате официального завтрака. По их окончании ожидается подписание декларации о стратегическом партнерстве Москвы и Джакарты, пишет ТАСС.

А еще позже 19 июня у Путина ожидается еще один раунд переговоров – с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, который, как и Прабово Субианто, будет участвовать 20 июня в пленарном заседании ПМЭФа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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