Путин принимает в Петербурге «главного гостя» ПМЭФ из Индонезии

За все время Прабово Субианто посещает Россию в шестой раз, но первый – в качестве главы государства с населением в 290 млн человек. Предыдущий раз он приезжал в Москву уже почти ровно год назад еще в качестве министра обороны (после своей победы на выборах, но до инаугурации). Тогда стороны условились, что индонезийские военные корабли примут участие в 2025 г. в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который пройдет 27 июля. Товарооборот России и Индонезии по итогам 2024 г. составил $4,3 млрд (+$0,3 млрд). Известно, за тот же год страну посетили около 180 000 российских туристов.