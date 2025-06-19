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Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Йоханнесбурге

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке. Об этом «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Отмечается, что Путин сам определит уровень российской представленности на форуме «двадцатки». Решение будет принято ближе к датам проведения самого мероприятия. При этом в последние несколько лет Россию на саммите лидеров G20 представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отказался от участия на саммите G20 в ЮАР. Он пояснил, что это связано с расхождением позиций США и ЮАР по политике южноафриканских властей. 14 мая стало известно, что Белый дом запрещает госагентствам США работать на мероприятиях G20. Об этом писала The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Этот шаг последовал за публичными угрозами президента Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за утверждений о том, что правительство ЮАР «отбирает у белых южноафриканцев земли в связи с новым законом об экспроприации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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