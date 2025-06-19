Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Йоханнесбурге
Отмечается, что Путин сам определит уровень российской представленности на форуме «двадцатки». Решение будет принято ближе к датам проведения самого мероприятия. При этом в последние несколько лет Россию на саммите лидеров G20 представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отказался от участия на саммите G20 в ЮАР. Он пояснил, что это связано с расхождением позиций США и ЮАР по политике южноафриканских властей. 14 мая стало известно, что Белый дом запрещает госагентствам США работать на мероприятиях G20. Об этом писала The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Этот шаг последовал за публичными угрозами президента Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за утверждений о том, что правительство ЮАР «отбирает у белых южноафриканцев земли в связи с новым законом об экспроприации».