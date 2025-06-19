Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Йоханнесбурге

20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отказался от участия на саммите G20 в ЮАР. Он пояснил, что это связано с расхождением позиций США и ЮАР по политике южноафриканских властей. 14 мая стало известно, что Белый дом запрещает госагентствам США работать на мероприятиях G20. Об этом писала The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Этот шаг последовал за публичными угрозами президента Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за утверждений о том, что правительство ЮАР «отбирает у белых южноафриканцев земли в связи с новым законом об экспроприации».