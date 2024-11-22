РФ готовит список находящихся на Украине детей
Российская сторона готовит список детей, которые находятся на территории Украины, для их воссоединения с семьями. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы в обратку тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, – это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями», – сказала она (цитата по ТАСС).
Львова-Белова уточнила, что готовый список Москва передает Киеву на третьем раунде переговоров.
2 июня в Турции состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась более часа. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, участвовавший в ней, сообщил, что украинская сторона передала российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть.
Глава российской делегации Владимир Мединский в свою очередь заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, предоставленного Украиной. По словам Мединского, в списке значатся 339 фамилий. Он также подчеркнул, что дети могут находиться не только в России, но и на территории Украины, Норвегии или других стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России нет похищенных украинских детей. Она подчеркнула, что этот тезис должен быть отправной точкой в обсуждении темы детей в последующих контактах с украинской стороной.