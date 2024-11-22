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РФ готовит список находящихся на Украине детей

Ведомости

Российская сторона готовит список детей, которые находятся на территории Украины, для их воссоединения с семьями. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы в обратку тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, – это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями», – сказала она (цитата по ТАСС).

Львова-Белова уточнила, что готовый список Москва передает Киеву на третьем раунде переговоров. 

2 июня в Турции состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась более часа. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, участвовавший в ней, сообщил, что украинская сторона передала российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть.

Глава российской делегации Владимир Мединский в свою очередь заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, предоставленного Украиной. По словам Мединского, в списке значатся 339 фамилий. Он также подчеркнул, что дети могут находиться не только в России, но и на территории Украины, Норвегии или других стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России нет похищенных украинских детей.  Она подчеркнула, что этот тезис должен быть отправной точкой в обсуждении темы детей в последующих контактах с украинской стороной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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