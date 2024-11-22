«Мы в обратку тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, – это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями», – сказала она (цитата по ТАСС).