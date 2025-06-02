Россия намерена выяснить судьбу каждого ребенка из украинского списка
Россия выяснит судьбу каждого ребенка из списка, переданного Украиной на переговорах в Стамбуле, чтобы они смогли воссоединиться с семьями. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
«Будем заниматься каждым из этих детей. Дети – самое главное. Главное, чтобы они вернулись домой, воссоединились с родителями», – заявил он.
По словам Мединского, в украинском списке значатся 339 фамилий. Он отметил, что дети могут находиться не в России. Они могут быть на Украине, в Норвегии или где-либо еще.
С начала спецоперации Киев неоднократно обвинял РФ в «похищении» детей. Мединский назвал такие заявления «примитивными грязными рекламными технологиями».
2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке. В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Киев передал российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть.
Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового обмена пленными. Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.
Мединский по итогам встречи заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на два-три дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Он также анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами.