Захарова: в России нет похищенных украинских детей
Никаких похищенных Россией украинских детей нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе глобального цифрового форума. Она подчеркнула, что этот тезис должен быть отправной точкой в обсуждении темы детей в последующих контактах с украинской стороной.
Дипломат также заявила, что в России есть дети, которые не имеют никаких документов или являются жертвами людей, которые фальсифицируют их. Захарова подчеркнула, что для решения подобных вопросов уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова «работает в круглосуточном режиме».
Глава российской делегации Владимир Мединский в свою очередь заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, предоставленного Украиной. По словам Мединского, в списке значатся 339 фамилий. Он также подчеркнул, что дети могут находиться не только в России, но и на территории Украины, Норвегии или других стран.