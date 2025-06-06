Захарова: в России нет похищенных украинских детей

Глава российской делегации Владимир Мединский в свою очередь заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, предоставленного Украиной. По словам Мединского, в списке значатся 339 фамилий. Он также подчеркнул, что дети могут находиться не только в России, но и на территории Украины, Норвегии или других стран.