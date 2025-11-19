Продажи алкоголя в России упали на 10,3% в январе – октябре

По данным надзорной службы, сильнее всего упали продажи слабоалкогольных напитков. Их объем сократился до 1,4 млн дал, что в 8,1 раза меньше, чем в 2024 г. Количество реализованной в РФ водки за 10 месяцев текущего года составило 60,2 млн дал (-3,7%), коньяка – 10,3 млн дал (-9,1%). При этом увеличение продаж на 14% до 15 млн дал показали ликероводочные изделия.