Продажи алкоголя в России упали на 10,3% в январе – октябре
По данным надзорной службы, сильнее всего упали продажи слабоалкогольных напитков. Их объем сократился до 1,4 млн дал, что в 8,1 раза меньше, чем в 2024 г. Количество реализованной в РФ водки за 10 месяцев текущего года составило 60,2 млн дал (-3,7%), коньяка – 10,3 млн дал (-9,1%). При этом увеличение продаж на 14% до 15 млн дал показали ликероводочные изделия.
Продажи виноградных вин в указанный период сократились до 46,2 млн дал, что на 1,4% меньше, чем с января по октябрь 2024 г. Объемы реализации шампанских вин уменьшились на 2,7%, достигнув 15,9 млн дал. Ликерных вин продали на 10,6% меньше, чем в прошлом году, – 959 400 дал.
В октябре сообщалось, что за год пиво в России заметно подорожало: отечественное – более чем на 20%, импортное – на 35%. По данным оператора маркировки «Честный знак», средняя цена литра российского пива в июле 2025 г. достигла 157 руб., а импортного – 330 руб. Рост цен связан с увеличением ставок акциза, вступивших в силу с января 2025 г.