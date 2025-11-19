В России вдвое уменьшилось число магазинов новых иностранных брендов
В России в 2025 г. зафиксировали в два раза меньше открытий новых магазинов иностранных брендов, чем в тот же период 2024 г., сообщила ТАСС руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерина Ногай в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi.
«С начала 2025 г. новые международные бренды открыли 32 магазина в России. 13 из 32 пришлось на Москву и Санкт-Петербург, где ритейлеры совокупно заняли 3600 кв. м. За аналогичный период 2024 г. было открыто 67 магазинов, 39 из которых общей площадью 7100 кв. м пришлись на две столицы», – отметила эксперт.
Ногай также рассказала, что в приоритете большинства игроков на рынке сейчас находится онлайн-торговля. Она, по ее словам, помогает брендам увеличить уровень узнаваемости среди покупателей, не требуя при этом затрат на аренду торговых помещений.
13 ноября агентство Bloomberg писало, что свыше 300 иностранных компаний опасаются судебного преследования своих товарных знаков в России. Издание отметило, что российское законодательство подразумевает аннулирование товарных знаков, которые не используются в течение трех лет. Затем любой, кто подаст заявку на получение прав и заплатит сбор около $1500, может претендовать на товарный знак, указали авторы материала.