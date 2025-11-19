В России вдвое уменьшилось число магазинов новых иностранных брендов

«С начала 2025 г. новые международные бренды открыли 32 магазина в России. 13 из 32 пришлось на Москву и Санкт-Петербург, где ритейлеры совокупно заняли 3600 кв. м. За аналогичный период 2024 г. было открыто 67 магазинов, 39 из которых общей площадью 7100 кв. м пришлись на две столицы», – отметила эксперт.