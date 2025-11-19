Испытания Ил-114-300 проходят в соответствии с графиком
Испытания самолета Ил-114-300 проходят в строгом соответствии с графиком, сообщил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман в ходе международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.
«Испытания Ил-114-300 проходят в строгом соответствии с графиком. Основные испытания завершатся к концу 2025 г., в 2026 г. продолжатся работы над расширением ожидаемых условий эксплуатации. В первую очередь это испытания на минимальную температуру базирования, которые запланированы на январь», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Бренермана, соответствующие мероприятия пройдут на территории Якутска зимой. Самолет будут испытывать «в высоких широтах, в условиях естественного обледенения». Управляющий директор компании также отметил, что все проверки будут закончены до того, как начнутся поставки воздушных судов эксплуатанту (до августа 2026 г.).
В конце октября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует в 2026 г. произвести два среднемагистральных самолета МС-21. Тогда он добавил, что сертификация двух других гражданских самолетов – Ил-114-300 и SJ-100 – завершится в начале 2026 г., после чего начнется их серийное производство.