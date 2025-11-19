Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Испытания Ил-114-300 проходят в соответствии с графиком

Ведомости

Испытания самолета Ил-114-300 проходят в строгом соответствии с графиком, сообщил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман в ходе международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

«Испытания Ил-114-300 проходят в строгом соответствии с графиком. Основные испытания завершатся к концу 2025 г., в 2026 г. продолжатся работы над расширением ожидаемых условий эксплуатации. В первую очередь это испытания на минимальную температуру базирования, которые запланированы на январь», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Бренермана, соответствующие мероприятия пройдут на территории Якутска зимой. Самолет будут испытывать «в высоких широтах, в условиях естественного обледенения». Управляющий директор компании также отметил, что все проверки будут закончены до того, как начнутся поставки воздушных судов эксплуатанту (до августа 2026 г.).

В конце октября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует в 2026 г. произвести два среднемагистральных самолета МС-21. Тогда он добавил, что сертификация двух других гражданских самолетов – Ил-114-300 и SJ-100 – завершится в начале 2026 г., после чего начнется их серийное производство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь