Испытания Ил-114-300 проходят в соответствии с графиком

В конце октября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует в 2026 г. произвести два среднемагистральных самолета МС-21. Тогда он добавил, что сертификация двух других гражданских самолетов – Ил-114-300 и SJ-100 – завершится в начале 2026 г., после чего начнется их серийное производство.