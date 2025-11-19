Газета
Главная / Бизнес /

Минсельхоз направит 15 млрд рублей на поддержку фермеров в 2026 году

Ведомости

Минсельхоз выделит 15 млрд руб. на поддержку фермеров в 2026 г. Эти средства пойдут на новый федеральный проект по развитию малого бизнеса в агросфере. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке «Югагро» в Краснодаре.

По ее словам, до этого меры поддержки распределялись по разным направлениям и регионы могли перераспределять выделенные средства, забирая деньги у фермеров. Теперь так сделать не получится.

«И все наши 15 млрд, которые мы не будем уменьшать, – это защищенная строка, которая будет идти только на фермеров», – отметила Лут (цитата по ТАСС).

Деньги можно будет перераспределять только внутри фермерского сообщества – перевод средств на другие направления больше не допускается.

15 сентября также сообщалось, что Минфин продлит до 2026 г. льготу для аграриев приграничных регионов, пострадавших от террористических атак. Предприятия смогут и дальше применять специальный налоговый режим для восстановления работы на пострадавших территориях.

