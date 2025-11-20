Решетников предложил внедрить заселение в отели без взаимодействия на ресепшене
Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с предложением внедрить систему заселения в отели без необходимости взаимодействия с персоналом на ресепшене. Об этом он заявил в ходе XXI съезда туриндустрии России.
Министр отметил, что использование мессенджера Мах позволит реализовать эту идею.
«Это нам даст большие эффекты, особенно в вечернее, ночное, утреннее заселение. Давайте такую задачу перед собой и перед министерством поставим», – добавил Решетников (цитата по «РИА Новости»).
12 сентября Минэкономразвития РФ выступило с предложением разрешить гостиницам и другим учреждениям размещения осуществлять заселение через мессенджер Max с применением биометрических данных.
В пояснительной записке говорится, что нововведение направлено на повышение удобства и доступности услуг для потребителей. Предполагается также, что заселение будет производиться при условии их идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС) либо с использованием сведений из документов, подтверждающих личность гражданина России, посредством Max.