Никитин рассказал о будущем соинвестировании россиян в объекты транспорта

Ведомости

Россияне скоро смогут стать участниками соинвестирования в транспортные объекты, возможности привлечения средств на фондовом рынке недооценены, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на форуме «Транспорт России». Прямая трансляция ведется на сайте форума.

«Считаю, что возможности российского фондового рынка транспортным комплексом пока недооценены. <...> Я думаю, что скоро мы увидим, как наши жители станут соинвесторами в проектах по развитию транспортной инфраструктуры», – отметил глава Минтранса РФ.

По словам Никитина, в последние 12 лет число активных розничных инвесторов увеличилось в 50 раз. Сейчас их количество достигает 99 млн человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин проведет встречу с Никитиным в День работника транспортной отрасли 20 ноября.

