Никитин рассказал о будущем соинвестировании россиян в объекты транспорта

«Считаю, что возможности российского фондового рынка транспортным комплексом пока недооценены. <...> Я думаю, что скоро мы увидим, как наши жители станут соинвесторами в проектах по развитию транспортной инфраструктуры», – отметил глава Минтранса РФ.