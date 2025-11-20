Путин проведет встречу с министром транспорта Никитиным 20 ноября

По его словам, позднее Путин встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения. Встреча пройдет в Патриарших палатах в Кремле во второй половине дня. Песков уточнил, что у президента также запланировано на день еще несколько встреч непубличного характера.