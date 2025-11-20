Путин проведет встречу с министром транспорта Никитиным 20 ноября
Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром транспорта РФ Андреем Никитиным в День работника транспортной отрасли 20 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Отрасль чрезвычайно важная для нашей экономики, где работают миллионы и миллионы людей. Подробный доклад регулярно министр транспорта докладывает главе государства», – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, позднее Путин встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения. Встреча пройдет в Патриарших палатах в Кремле во второй половине дня. Песков уточнил, что у президента также запланировано на день еще несколько встреч непубличного характера.
20 ноября Путин поздравил трудовые коллективы и ветеранов с Днем работника транспорта. Он назвал в числе приоритетов развития транспорта в РФ масштабную модернизацию инфраструктуры, строительство высокоскоростной и скоростных магистралей.
Среди важнейших задач президент выделил обновление общественного транспорта, морских и воздушных гаваней, формирование крупных логистических узлов, обустройство трансарктического и других международных транспортных коридоров с глобальным значением. Путин также обратил внимание на повсеместное внедрение современных технологий и подготовку квалифицированных кадров.