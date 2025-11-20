Газета
Главная / Политика /

Путин: приоритет развития транспорта – ВСМ и модернизация инфраструктуры

Ведомости

В числе приоритетов развития транспорта в России – масштабная модернизация инфраструктуры, строительство высокоскоростной (ВСМ) и скоростных магистралей. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравляя трудовые коллективы и ветеранов с Днем работника транспорта.

Среди важнейших задач глава государства также назвал обновление общественного транспорта, морских и воздушных гаваней, формирование крупных логистических узлов, обустройство трансарктического и других международных транспортных коридоров с глобальным значением.

Путин также обратил внимание на повсеместное внедрение современных технологий, которые соответствуют передовым стандартам безопасности и экологичности. Президент упомянул и подготовку квалифицированных кадров.

В строительстве и подготовке по проекту ВСМ Москва – Санкт-Петербург заняты более 11 500 человек. Работы ведутся по утвержденному графику. 2 сентября министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил, что девять ключевых узлов нового поезда уже проходят испытания, еще около 30 находятся в стадии авансирования. По плану, сертификация будет завершена в марте 2027 г., а летом того же года два головных состава передадут РЖД для испытаний.

