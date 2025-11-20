Путин: приоритет развития транспорта – ВСМ и модернизация инфраструктуры

В строительстве и подготовке по проекту ВСМ Москва – Санкт-Петербург заняты более 11 500 человек. Работы ведутся по утвержденному графику. 2 сентября министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил, что девять ключевых узлов нового поезда уже проходят испытания, еще около 30 находятся в стадии авансирования. По плану, сертификация будет завершена в марте 2027 г., а летом того же года два головных состава передадут РЖД для испытаний.