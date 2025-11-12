В строительстве ВСМ Москва – Петербург задействованы 11 500 человек
В строительстве и подготовительных работах по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург заняты более 11 500 человек. Работы ведутся по утвержденному графику, сообщили в правительстве РФ по итогам совещания под председательством вице-премьера Виталия Савельева.
«Количество специальной техники превышает 4000 единиц. Строительство ведется в соответствии с планом проведения работ», – говорится в сообщении кабмина.
Также уточняется, что по графику идет и производство высокоскоростного подвижного состава для магистрали на заводе АО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
2 сентября министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что девять ключевых узлов нового поезда уже проходят испытания, еще около 30 находятся в стадии авансирования. Сертификацию планируется завершить в марте 2027 г., а летом того же года два головных состава передадут РЖД для испытаний.
29 августа глава РЖД Олег Белозеров отмечал, что новый высокоскоростной поезд, создаваемый для линии Москва – Санкт-Петербург, в перспективе станет полностью беспилотным.