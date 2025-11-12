Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В строительстве ВСМ Москва – Петербург задействованы 11 500 человек

Ведомости

В строительстве и подготовительных работах по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург заняты более 11 500 человек. Работы ведутся по утвержденному графику, сообщили в правительстве РФ по итогам совещания под председательством вице-премьера Виталия Савельева.

«Количество специальной техники превышает 4000 единиц. Строительство ведется в соответствии с планом проведения работ», – говорится в сообщении кабмина.

Также уточняется, что по графику идет и производство высокоскоростного подвижного состава для магистрали на заводе АО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

2 сентября министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что девять ключевых узлов нового поезда уже проходят испытания, еще около 30 находятся в стадии авансирования. Сертификацию планируется завершить в марте 2027 г., а летом того же года два головных состава передадут РЖД для испытаний.

29 августа глава РЖД Олег Белозеров отмечал, что новый высокоскоростной поезд, создаваемый для линии Москва – Санкт-Петербург, в перспективе станет полностью беспилотным.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте