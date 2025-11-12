В строительстве ВСМ Москва – Петербург задействованы 11 500 человек

2 сентября министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что девять ключевых узлов нового поезда уже проходят испытания, еще около 30 находятся в стадии авансирования. Сертификацию планируется завершить в марте 2027 г., а летом того же года два головных состава передадут РЖД для испытаний.