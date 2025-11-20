Газета
Главная / Бизнес /

Число туристических поездок по России увеличилось на 5% за девять месяцев

Ведомости

Число туристических поездок за девять месяцев 2025 г. составило 69 млн, то есть выросло до 5%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передают «РИА Новости».

Он отметил, что за весь 2024 г. этот показатель составит 90 млн поездок. В 2025 г. число поездок растет сдержано из-за «объективных причин».

В 2027 г. показатель вернется на прежний уровень, выразил надежду Решетников. Глава Минэкономразвития отметил, что этому будут способствовать открывшиеся аэропорты в Геленджике и Краснодаре, а также программы поддержки отрасли, которые реализуются в регионах.

Объекты сельскохозяйственного туризма в 2025 г. примут 650 000 гостей, прогнозирует Минсельхоз. Об этом писали «Ведомости» 17 октября. В июне зампред правления Россельхозбанка Елена Батурова называла цифру в 400 000 человек. Соответственно, рост числа туристов может составить 62,5%.

Но доля аграрного направления пока невелика. Внутренний турпоток в России в 2024 г. достиг 92 млн поездок.

