В России в 2026 году создадут реестр доверенных турагрегаторов

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил, что, по совместному опросу с ВЦИОМ, 63% туристов планируют поездки через онлайн платформы. Он отметил, что после ухода западных игроков рынок стал более конкурентным, а за последние три года совокупное число сотрудников клиентской поддержки у агрегаторов выросло в пять раз.