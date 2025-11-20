В России в 2026 году создадут реестр доверенных турагрегаторов
В России с 2026 г. запустят реестр доверенных туристических агрегаторов. Его создание анонсировали на форуме «Всемирный день качества», сообщили «Ведомостям» в Роскачестве.
Инициатива связана с ростом рынка внутреннего туризма. По данным Роскачества, около 50% бронирований туристического жилья проходит через агрегаторы, их совокупный оборот достигает 440 млрд руб. Около 65% россиян пользовались сайтами для выбора гостиниц, еще 25% – сайтами по подбору туров.
Методику оценки площадок для включения в реестр разрабатывают вместе Роскачество, Росаккредитация и Ассоциация туристических агрегаторов. Она уже включает 26 показателей, сгруппированных в три блока: безопасность услуги, открытость информации и базовая информационная безопасность. Агрегаторы, не подключенные к реестру, не получат доступ к верифицированным данным и не смогут участвовать в системе оценки.
Руководитель Росаккредитации Дмитрии Вольвач заявил, что ведомство создает основу для безопасной цифровой среды в туризме на базе опыта взаимодействия с площадками онлайн-торговли.
Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил, что, по совместному опросу с ВЦИОМ, 63% туристов планируют поездки через онлайн платформы. Он отметил, что после ухода западных игроков рынок стал более конкурентным, а за последние три года совокупное число сотрудников клиентской поддержки у агрегаторов выросло в пять раз.
20 ноября стало известно, что число туристических поездок по России за 9 месяцев 2025 г. увеличилось на 5% и достигло 69 млн. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что темпы роста оказались ниже ожидаемых из-за объективных факторов, однако власти рассчитывают на возвращение к плановой траектории в 2027 г.