Матвиенко заявила о многополярности современной моды
Сейчас мир моды становится многополярным, а монополия западных брендов уходит в прошлое. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с представителями легкой промышленности и креативных индустрий государств СНГ и стран дальнего зарубежья на форуме «Содружество моды».
Она отметила, что в форуме принимают участие около 2500 представителей. По мнению Матвиенко, такая заинтересованность говорит о стремлении нынешнего мира моды к многополярности.
«Для дизайнеров предприятий стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, наоборот, открываются новые возможности», – добавила она, говоря об уходе в прошлое первенства западных брендов.
14 ноября «Ведомости» писали, что на магазины одежды, обуви и аксессуаров в июле – сентябре 2025 г. пришлось 50% от всех закрытий точек в торговых центрах Москвы, эта доля оказалась на 12 п. п. выше, чем во II квартале.