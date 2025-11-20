Матвиенко заявила о многополярности современной моды

14 ноября «Ведомости» писали, что на магазины одежды, обуви и аксессуаров в июле – сентябре 2025 г. пришлось 50% от всех закрытий точек в торговых центрах Москвы, эта доля оказалась на 12 п. п. выше, чем во II квартале.