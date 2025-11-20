Газета
Мишустин: Запад хотел забрать у РФ транспортную мобильность, отняв самолеты

Ведомости

Западные страны хотели забрать у России транспортную мобильность, лишив самолетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин после церемонии открытия новых терминалов аэропортов, прошедшей на площадке выставки «Транспорт России».

По словам Мишустина, в ответ на действия Запада отечественная транспортная инфраструктура стала мощно развиваться. В России появились собственные самолеты. Кроме того, работа в этой сфере дала сильный толчок экономическому развитию регионов.

«Это соответствующий ответ страны на все турбулентности и на все желания кого-то помешать России развиваться в этой области», – отметил премьер-министр (цитата по ТАСС).

20 ноября министр транспорта РФ Андрей Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в России создана с нуля система технического обслуживания иностранных самолетов. В этом задействованы 8000 инженеров, а сервис полностью локализован в РФ.

