Мишустин: Запад хотел забрать у РФ транспортную мобильность, отняв самолеты
Западные страны хотели забрать у России транспортную мобильность, лишив самолетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин после церемонии открытия новых терминалов аэропортов, прошедшей на площадке выставки «Транспорт России».
По словам Мишустина, в ответ на действия Запада отечественная транспортная инфраструктура стала мощно развиваться. В России появились собственные самолеты. Кроме того, работа в этой сфере дала сильный толчок экономическому развитию регионов.
«Это соответствующий ответ страны на все турбулентности и на все желания кого-то помешать России развиваться в этой области», – отметил премьер-министр (цитата по ТАСС).
20 ноября министр транспорта РФ Андрей Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в России создана с нуля система технического обслуживания иностранных самолетов. В этом задействованы 8000 инженеров, а сервис полностью локализован в РФ.