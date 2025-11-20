Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Самозанятым таксистам могут разрешить работать без постоянной регистрации

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который позволит самозанятым таксистам получать разрешение на работу не по месту постоянной регистрации, пишет ТАСС.

Изменения вносятся в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Граждане страны при межрегиональном передвижении не ограничены в своих правах на труд, образование, медицинскую помощь по месту постоянной или временной регистрации, указал первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Он считает, что ограничения по отношению к таксистам несправедливы.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что изменения направлены на обеспечение равных прав на труд для самозанятых таксистов.

17 ноября представитель профсоюза «Новый труд» сообщил, что самозанятые водители такси обратились в Минтранс РФ с просьбой вывести их из-под действия закона о локализации.

Отмечалось, что покупка нового автомобиля стоимостью 1,7–2 млн руб. «представляет собой неподъемную финансовую ношу» для среднестатистического водителя такси, однако именно это и потребуется сделать, чтобы соответствовать закону о локализации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте