Самозанятым таксистам могут разрешить работать без постоянной регистрации

Граждане страны при межрегиональном передвижении не ограничены в своих правах на труд, образование, медицинскую помощь по месту постоянной или временной регистрации, указал первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Он считает, что ограничения по отношению к таксистам несправедливы.