Профсоюз: большинство машин самозанятых не соответствуют закону о локализации

По всей стране новые требования вступают в силу 1 марта 2026 г., но для некоторых регионов предусмотрена отсрочка: для Калининградской области и Сибирского федерального округа – до 1 марта 2028 г., для Дальневосточного федерального округа – до 1 марта 2030 г. С 1 января 2033 г. во всех регионах единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию.