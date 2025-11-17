Профсоюз: большинство машин самозанятых не соответствуют закону о локализации
Самозанятые водители такси обратились в Минтранс РФ с просьбой вывести их из-под действия закона о локализации. Соответствующее обращение направил профсоюз «Новый труд», сообщил представитель организации. Руководитель аппарата профсоюза «Новый труд» Алена Лёвочкина сказала, что среди водителей такси, которые работают как самозанятые и ИП, более 77% используют автомобили, не соответствующие ни одному из требований закона о локализации. Такие данные, указала она, приводит «Опора России».
Лёвочкина добавила, что покупка нового автомобиля стоимостью 1,7–2 млн руб. «представляет собой неподъемную финансовую ношу» для среднестатистического водителя такси, однако именно это и потребуется сделать, чтобы соответствовать закону о локализации.
Руководитель оперативного отдела профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой утверждает, что профсоюз поддерживает меры, направленные на развитие отечественного автопрома, однако новые нормы должны распространяться больше на таксомоторные парки, которые могут позволить себе проведение организованных закупок.
«Ведомости» направили запрос в Минтранс.
Закон о локализации такси был принят в мае 2025 г. Он предполагает использование в таксомоторных перевозках автомобилей отечественного производства. Кроме того, в такси смогут использоваться только машины, соответствующие одному из трех требований. Это автомобили, которые набрали 3200 баллов. Баллы начисляются за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья.
В такси также смогут работать машины, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 2022 по 2025 г., либо в рамках СПИК, заключенных после 2025 г. и одобренных правительством России. Список автомобилей, соответствующих требованиям нового закона, Минпромторг пока не предоставил.
По всей стране новые требования вступают в силу 1 марта 2026 г., но для некоторых регионов предусмотрена отсрочка: для Калининградской области и Сибирского федерального округа – до 1 марта 2028 г., для Дальневосточного федерального округа – до 1 марта 2030 г. С 1 января 2033 г. во всех регионах единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию.