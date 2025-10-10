Газета
Главная / Бизнес /

Нормы закона о локализации такси для самозанятых предлагают ввести попозже

Это должно позволить водителям-единоличникам лучше подготовиться к новым требованиям
Артем Гришков
Татьяна Акиншина
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Организация «Общественный совет по развитию такси» 9 октября направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой перенести срок вступления в силу требований о локализации автомобилей такси в отношении самозанятых перевозчиков на 1 марта 2031 г. – т. е. отсрочить эту дату на пять лет с момента вступления закона в силу. Обращение за подписью председателя совета Ирины Зариповой есть у «Ведомостей».

Кроме того, эта организация предлагает разрешить повторно регистрировать автомобили в региональном реестре такси в случае смены собственника, в том числе в связи с завершением договора лизинга или аренды с правом выкупа, следует из письма. Предполагается, что это будет возможно при условии, что машина ранее уже была в реестре такси до смены собственника. Если этого не сделать, то не менее 217 000 автомобилей будет выведено из легального поля, так как при смене владельца их повторно нельзя будет поставить в реестр, подчеркивает Зарипова.

