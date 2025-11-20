Первый международный беспилотный перелет могут совершить в Белоруссию

В августе «Ведомости» писали, что маршруты полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начнут передавать через «ЭРА-Глонасс» с 1 марта 2026 г. Согласно инициативе правительства, федеральные органы, экстренные службы, учебные и образовательные учреждения будут получать данные от единой системы идентификации бесплатно. Для остальных владельцев беспилотников по договору с оператором «ЭРА-Глонасс» стоимость услуг будет фиксированной и составит 560 руб. в месяц.