Литва прекратила транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область
Государственная железнодорожная компания Литвы «Летувос гележинкеляй» объявила о прекращении транзита грузов российской компании «Лукойл» в Калининград. Об этом говорится в сообщении организации, передает ТАСС.
Гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас заявил, что это решение является частью последовательной стратегии по управлению рисками и соответствует ценностям компании.
22 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». 14 ноября OFAC продлило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла».
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что «Лукойл» предпочитает продажу своих зарубежных активов единым пакетом до 13 декабря. Агентство отмечало, что продажа активов единым пакетом повышает вероятность двухэтапного процесса, в котором один покупатель – например, финансовая фирма – приобретает все нероссийские активы «Лукойла», а затем перепродает их «по частям».