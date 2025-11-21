Литва прекратила транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что «Лукойл» предпочитает продажу своих зарубежных активов единым пакетом до 13 декабря. Агентство отмечало, что продажа активов единым пакетом повышает вероятность двухэтапного процесса, в котором один покупатель – например, финансовая фирма – приобретает все нероссийские активы «Лукойла», а затем перепродает их «по частям».