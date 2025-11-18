Bloomberg: «Лукойл» хочет продать зарубежные активы единым пакетом

17 ноября стало известно, что казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» о судьбе своих активов в республике. Глава правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (контролирует «Казмунайгаз») Нурлан Жакупов говорил, что существует дедлайн, установленный властями США, поэтому решение необходимо принять до конца ноября.