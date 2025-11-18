Bloomberg: «Лукойл» хочет продать зарубежные активы единым пакетом
Продажа активов единым пакетом повышает вероятность двухэтапного процесса, в котором один покупатель – например, финансовая фирма – приобретает все нероссийские активы «Лукойла», а затем перепродает их «по частям».
Продажа активов ускоряется в связи с предстоящим вступлением в силу санкций США. Сейчас интерес к приобретению международных активов «Лукойла» проявляют Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil и Carlyle Group, пишет агентство.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 14 ноября продлило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла». Лицензия дала разрешение на контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 г.
17 ноября стало известно, что казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» о судьбе своих активов в республике. Глава правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (контролирует «Казмунайгаз») Нурлан Жакупов говорил, что существует дедлайн, установленный властями США, поэтому решение необходимо принять до конца ноября.