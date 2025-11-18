Газета
Bloomberg: «Лукойл» хочет продать зарубежные активы единым пакетом

ПАО «Лукойл» предпочитает продажу своих зарубежных активов единым пакетом до 13 декабря. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Продажа активов единым пакетом повышает вероятность двухэтапного процесса, в котором один покупатель – например, финансовая фирма – приобретает все нероссийские активы «Лукойла», а затем перепродает их «по частям».

Продажа активов ускоряется в связи с предстоящим вступлением в силу санкций США. Сейчас интерес к приобретению международных активов «Лукойла» проявляют Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil и Carlyle Group, пишет агентство.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 14 ноября продлило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла». Лицензия дала разрешение на контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 г.

17 ноября стало известно, что казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» о судьбе своих активов в республике. Глава правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (контролирует «Казмунайгаз») Нурлан Жакупов говорил, что существует дедлайн, установленный властями США, поэтому решение необходимо принять до конца ноября.

