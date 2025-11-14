Минфин США продлил крайний срок продажи зарубежных активов «Лукойла»До этого компания сообщила о переговорах с несколькими потенциальными покупателями
Кроме того, контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker и их дочерними структурами разрешены теперь до 29 апреля 2026 г. При этом действие лицензии не продлено в отношении других заблокированных активов «Лукойла», которые находятся под санкциями США.
14 ноября компания сообщила, что ведет переговоры по продаже активов с несколькими потенциальными покупателями. При этом «Лукойл» прилагает все усилия для обеспечения бесперебойной работы предприятий в этом процессе. Американские санкции против компании действуют с 22 октября.
OFAC 22 октября ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». 30 октября «Лукойл» получил от международной компании Gunvor предложение о приобретении своей дочерней компании Lukoil International GmbH.
7 ноября минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. В тот же день стало известно, что Gunvor отозвала предложение о приобретении Lukoil International GmbH. При этом в Gunvor назвали заявление американского ведомства в корне неверным.